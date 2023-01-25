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НовостиОбщество25 января 2023 10:51

В Казани после посещения ресторана несколько человек попали в инфекционную больницу

Врачи диагностировали у них сальмонеллез
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Отравившиеся почувствовали себя плохо после того, как поели блюда с сырыми яйцами.

Отравившиеся почувствовали себя плохо после того, как поели блюда с сырыми яйцами.

Фото: Александр ГЛУЗ

На прошлой неделе посетители одного из ресторанов на улице Щапова поели там блюда с сырыми яйцами. Спустя время некоторым из них стало настолько плохо, что их госпитализировали, причем сразу в инфекционную больницу. Там врачи диагностировали у новых пациентов сальмонеллез.

По данному факту в ресторане специалисты Роспотребнадзора Татарстана провели проверку. В ходе нее они выявили ряд санитарных нарушений. В заведении общепита проводят дезинфекцию, закрывать его пока никто не собирается.

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