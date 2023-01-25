В декабре 2022-го в Татарстане замедлилась годовая инфляция

В Татарстане годовая инфляция в конце 2022 года оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В прошедшем декабре в Татарстане замедлилась годовая инфляция - до 11,37%. В ноябре того же 2022-го она составляла 11,76%, сообщает пресс-служба отделения Национального банка по республике Волго-Вятского главного управления Центробанка России.

В Приволжском федеральном округе годовая инфляция составляла 11,93%, а в России - 11,94%. В отделении банка отметили, что такая динамика цен обусловлена высокими валовыми сборами сельскохозяйственных культур и сдержанной потребительской активностью.

Кроме того, в декабре годовой прирост стоимости продуктов питания в регионе составил 11,13%, после 12,03% в ноябре. Данный показатель на непродовольственные товары был равен к 11,43%, в ноябре - 12,2%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году в Татарстане на капремонт шести вузов и колледжей потратят 314,6 миллиона рублей

Подрядчика данного задания определят 3 февраля (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram