Студенты Татарстана стали почти в 2 раза чаще пользоваться интернетом

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Молодые татарстанцы за год увеличили объемы использованных данных в Сети на 80%. Сейчас они в среднем прокачивают на смартфоне 21 ГБ в месяц, что равно 40 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения на поколение на 10-15 лет старше приходится 14 ГБ, а на пенсионеров — 6 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

Клиентам оператора студенческого возраста суммарно необходимо в месяц более 750 ТБ — вес 3,5 тысяч фильмов в разрешении для городских кинотеатров. Большую часть используют юноши — их доля составляет 65%.

При этом выпускники в 2 раза активнее в интернете, чем первокурсники и студенты среднего звена. По-видимому, они вовсю ищут информацию для будущего диплома. По количеству телефонных звонков ситуация похожая — здесь также впереди старшие. Самые продолжительные разговоры ведут молодые люди из Нурлата, в среднем жители города в возрасте от 18 до 25 лет ежемесячно проговаривают почти 500 минут.

При такой погруженности в виртуальную жизнь юные татарстанцы выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку их любимых брендов входят Apple, Xiaomi и Samsung.

Неудивительно, что пользователи до 25 лет лидируют по пребыванию в Сети. Интернет-ресурсы интегрированы в учебную программу, обеспечивают досуг и общение молодых людей. Планируя развитие инфраструктуры, мы учитываем растущие потребности студентов. За последние месяцы технические специалисты улучшили покрытие LTE вблизи КГЭУ, Кафедры оптико-электронных систем КНИТУ-КАИ, казанского филиала Лаишевского технико-экономического техникума и других.

Увеличили надежность оборудования для будущих ИТ-специалистов в Иннополисе и студентов в Нурлате за счет организации резервного канала связи. Он исключает влияние на инфраструктуру неуправляемых факторов, например, погодных условий и позволяет организовать для абонентов бесперебойный доступ в интернет.