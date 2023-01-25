"Гонка героев" состоится в Менделеевске 5 августа. Фото: телеграм-канал

Глава Менделеевского района Радмир Беляев примет участие в "Гонке героев". Так, он начал тренировки в спортзале для подготовки к соревнованию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Говорят, что "Гонка героев" только для крепких духом и телом. Духа мне точно хватит, чтобы встать на старт. Готовим и тело к экстремальным перегрузкам, - отметил Беляев.

35-летний глава Менделеевского района призывает всех принять участие в данном мероприятии. Также Беляев пошутил, что отказаться от гонок теперь он не сможет, так как принял этот вызов.

Отметим, "Гонка героев" состоится в Менделеевске 5 августа. Участников ждет забег с препятствиями: рукоходы, канаты, рвы с грязью, стенки и барьеры.

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