Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем студента-2023

25 января в России ежегодно отмечается День студента. Фото: tatarstan.ru

В эту среду, 25 янврая, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем студента. В своем телеграм-канале он опубликовал фотографии с обложками известных произведений, названия которых у него ассоциируются с вузами региона.

В своем телеграм-канале Минниханов опубликовал фотографии с обложками произведений, названия которых у него ассоциируются с вузами Татарстана.Фото: телеграм-канал

Так, Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Баумана изображена на обложке книги "Собачье сердце" Михаила Булгакова. А Казанский федеральный университет ассоциируется с произведением "Мои университеты" Максима Горького.

- С Днем студенчества! С праздником! А как вы думаете, какое произведение представляет ваше учебное заведение? - отметил в своем телеграм-канале Минниханов.

Напомним, 25 января в России ежегодно отмечается День студента. Этот праздник носит название Татьянин день.

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