В 2023 году в Татарстане на капремонт шести вузов и колледжей потратят 314,6 миллиона рублей

Большая часть средств будет направлена на капитальный ремонт Казанского политехнического колледжа. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане на капитальный ремонт шести вузов и колледжей в 2023 году потратят более 314,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Так, согласно ему, около 172 миллионов рублей выделят для капремонта Казанского политехнического колледжа, который находится на улице Попова. Также там благоустроят территорию, обновят мебель и инвентарь.

Кроме того, 49 миллионов рублей направят на ремонт Казанского авиационно-технического колледжа имени Дементьева, расположенного на улице Химиков, 44 миллиона рублей - Набережночелнинского педагогического колледжа и благоустройство его территории, 24 миллиона рублей - Колледжа малого бизнеса и предпринимательства в Казани, 17 миллионов рублей - учебно-практической клиники на базе Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана. А за пять миллионов рублей планируют отремонтировать здание Алексеевского аграрного колледжа.

Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 1 февраля, а уже 3 февраля определят подрядчика.

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