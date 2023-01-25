МЧС Татарстана предупредило о 30 выстрелах на Казанском пороховом заводе

Казанский пороховой завод занимается изготовлением широкого спектра продукции оборонного и гражданского назначения. Фото: kzn.ru

В среду, 25 января, Казанский пороховой завод продолжает испытания изделий на полигоне предприятия. В связи с этим пресс-служба МЧС Татарстана предупредило жителей о 30 выстрелах.

Отметим, Казанский пороховой завод занимается изготовлением широкого спектра продукции оборонного и гражданского назначения. Это порох и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя.

Напомним, в мае 2022 года глава Татарстана Рустам Минниханов подписал Указ о присвоении звания "Предприятие трудовой доблести. 1941−1945" Казанскому пороховому заводу. Оно было присвоено за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников.

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