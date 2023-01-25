В Казани на пешеходном переходе автомобиль сбил мать с тремя детьми

По факту этого ДТП возбудили уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 24 января в результате наезда автомобиля на улице Ломжинская в Казани пострадала 26-летняя мать, а также 6-ти, 4-х и 2-летние дети. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения», сообщает следственный комитете Татарстана.

- Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

Так, по версии следствия, мать с детьми, одного из которого она везла в коляске, пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу – «зебре», в этот момент их сбил автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 28-летнего мужчины. Женщина и дети получили различные травмы. Всех их с места ДТП увезли в больницу.

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