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НовостиПроисшествия25 января 2023 6:02

В казанских Дербышках четырехлетняя девочка отравилась угарным газом

Ребенка увезли в Детскую республиканскую клиническую больницу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Девочка была госпитализирована с диагнозом: «отравление угарным газом легкой степени тяжести».

Девочка была госпитализирована с диагнозом: «отравление угарным газом легкой степени тяжести».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 24 января в экстренные службы Казани от дежурного врача станции скорой медицинской помощи поступила информация о том, что в многоэтажке №23А на улице 3-я Кленовая поселка Дербышки в одной из квартир ребенок получил отравление угарным газом, сообщает МЧС Татарстана.

Пострадала четырехлетняя девочка, ее с места происшествия увезли Детскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом: «отравление угарным газом легкой степени тяжести».

- Причины произошедшего все еще устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

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