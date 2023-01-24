Татарстан в 2022 году стал лидером в Поволжье по числу зарегистрированных браков

В 2022 году в Татарстане сыграли 27,4 тысячи свадеб. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Татарстан стал лидером в Поволжье по числу свадеб в 2022 году. Об этом на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ рассказала руководитель ведомства Гульшат Нигматуллина.

По ее словам, в минувшем году в Татарстане зарегистрировали 27,4 тысячи браков. Это на 11,3% больше, чем в 2021 году. При этом, число разводов в республике сокращается. По сравнению с 2021 годом в прошлом году распалось на 2,1% меньше семей. ПО этому показателю у Татарстана один из самых низких показателей в Поволжье.

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