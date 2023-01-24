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НовостиОбщество24 января 2023 15:16

В день освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Йошкар-Оле будут раздавать особенный хлеб

Он будет изготовлен в точности по рецепту хлеба, который раздавали в блокадном Ленинграде
Рината СТРЕБКОВА
Раздача хлеба начнется в 12.00.

Раздача хлеба начнется в 12.00.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежегодно 27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В последние годы в этот день по всей России проводится акция памяти «Блокадный хлеб».

В число городов, где мероприятие состоится в 2023 году вошла и Йошкар Ола. В столице Марий Эл 27 января на улицах города будут раздавать кусочки хлеба, сделанного по рецепту хлеба, который раздавали жителям блокадного Ленинграда. Мероприятие начнется в 12.00.

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