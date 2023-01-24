В Казани за 15 лет отремонтировали более 3,7 тысячи многоквартирных домов

Но при этом нужно еще решить вопрос с заменой лифтов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани за 15 лет отремонтировали свыше 3,7 тысячи многоквартирных домов. На эти цели потребовалось 26 миллиардов рублей, сообщил 24 января на итоговой коллегии Минстроя Татарстана руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.

По его словам, также необходимо уделить внимание и домам, имеющим статус объектов культурного наследия. Для этого требуется разработать специальные проекты и провести дополнительные экспертизы, использовать специальных технологий и материалы. Всего в столице Татарстана насчитывается 70 таких домов.

Помимо этого, нужно решить вопрос с заменой лифтов в многоквартирных домах. Гафаров отметил, что установленный срок службы лифтов не более 25 лет. В связи с этим город нуждается в целевом финансировании этих мероприятий.

Напомним, в 2023 году в Татарстане по программе капитального ремонта отремонтируют 716 жилых домов. Общая площадь работ составит 4,3 миллиона квадратных метров.

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