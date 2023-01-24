Пять дней прожил в квартире с трупом отца: жителя Набережных Челнов отдали под суд

Мужчина еще до начала процесса над ним признал свою вину, но только частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Набережных Челнов на рассмотрение поступило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек по неосторожности смерть. Обвиняемым выступает сын потерпевшего.

По версии следствия, вечером 26 августа прошлого года в одной из квартир Набережных Челнов мужчина поссорился со своим отцом. В ходе конфликта он жестоко избил его, нанеся удары руками в голову и грудь. В результате полученных травм потерпевший скончался. То, что он скончался, сын понял только на следующее утро. При этом мужчина не вызвал на место происшествия полицию и продолжил жить в квартире с трупом как ни в чем ни бывало. Только спустя пять дней после смерти родителя он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

- Свою вину мужчина признал еще в ходе следствия, но только частично, - сообщает пресс-служба Наебережночелнинского городского суда.

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