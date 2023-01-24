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НовостиПроисшествия24 января 2023 13:05

Пять дней прожил в квартире с трупом отца: жителя Набережных Челнов отдали под суд

Жителя Набережных Челнов будут судить за смерть отца, с трупом которого он прожил в квартире пять дней
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчина еще до начала процесса над ним признал свою вину, но только частично.

Мужчина еще до начала процесса над ним признал свою вину, но только частично.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Набережных Челнов на рассмотрение поступило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек по неосторожности смерть. Обвиняемым выступает сын потерпевшего.

По версии следствия, вечером 26 августа прошлого года в одной из квартир Набережных Челнов мужчина поссорился со своим отцом. В ходе конфликта он жестоко избил его, нанеся удары руками в голову и грудь. В результате полученных травм потерпевший скончался. То, что он скончался, сын понял только на следующее утро. При этом мужчина не вызвал на место происшествия полицию и продолжил жить в квартире с трупом как ни в чем ни бывало. Только спустя пять дней после смерти родителя он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

- Свою вину мужчина признал еще в ходе следствия, но только частично, - сообщает пресс-служба Наебережночелнинского городского суда.

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