В Казани в 2022 году прочистили восемь километров ливневых сетей

Общая протяженность ливневок составляет 467 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана в 2022 году прочистили восемь километров ливневых сетей. На эти цели из бюджета республики выделили 50 миллионов рублей. Об этом в ходе отчета по итогам года сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Исполкома города Игорь Саляхутдинов.

По его словам, общая протяженность ливневок составляет 467 километров. Из них 24 километра были проложены в 2022 году.

Кроме того, в Казани имеется 20 очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в реки Волгу, Казанку, Ноксу, озера Кабан и Адмиралтейский пруд. На их содержание требуется 91 миллион рублей.

Отметим, в Казани завершили ремонт сетей ливневой канализации на улице Яшляр, а в 2023 году планируют благоустроить ее территорию. А участок набережной озера Нижний Кабан все еще закрыт для прохода. Там наблюдается отклонение подпорной стены из-за аварийного состояния подземной технологической галереи.

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