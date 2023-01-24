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НовостиОбщество24 января 2023 13:17

В Казани в 2022 году прочистили восемь километров ливневых сетей

На эти цели из бюджета Татарстана выделили 50 миллионов рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Общая протяженность ливневок составляет 467 километров.

Общая протяженность ливневок составляет 467 километров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана в 2022 году прочистили восемь километров ливневых сетей. На эти цели из бюджета республики выделили 50 миллионов рублей. Об этом в ходе отчета по итогам года сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Исполкома города Игорь Саляхутдинов.

По его словам, общая протяженность ливневок составляет 467 километров. Из них 24 километра были проложены в 2022 году.

Кроме того, в Казани имеется 20 очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в реки Волгу, Казанку, Ноксу, озера Кабан и Адмиралтейский пруд. На их содержание требуется 91 миллион рублей.

Отметим, в Казани завершили ремонт сетей ливневой канализации на улице Яшляр, а в 2023 году планируют благоустроить ее территорию. А участок набережной озера Нижний Кабан все еще закрыт для прохода. Там наблюдается отклонение подпорной стены из-за аварийного состояния подземной технологической галереи.

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