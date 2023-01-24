Жители Набережных Челнах активно регистрируют на себя недвижимость, чтобы она не досталась мошенникам

Для этого нужно обратиться в МФЦ и предоставить туда соответствующие документы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не так давно стало известно, что в Набережных Челнах около 20 тысяч квартир могут перейти властям города, как уже наблюдается активность горожан в решении этого вопроса. Они начали активно регистрировать право собственности на имеющуюся у них недвижимость. Сейчас такие заявления подали уже более 1,5 тысячи раз, отметили в администрации Набережных Челнов.

Дело в том, что если, согласно данным Росреестра, недвижимость так и не зарегистрирована хозяевами в собственность и они не найдутся, то власти города теперь вполне просто могут оформить эту жилплощадь на себя. Поэтому собственникам квартир и надо внести актуальные данные о своих правах в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

- Речь идет о правах на квартиры, участки, гаражи и склады, которые возникли до 31 января 1998 года. При этом сейчас платить госпошлину при регистрации ранее возникших прав на объекты недвижимости больше не нужно, - пояснили в администрации города.

Для всего этого нужно обратиться в МФЦ и предоставить туда соответствующее заявление и правоустанавливающий документ на недвижимость со штампом БТИ. В случае с участком нужно будет предоставить государственный акт или свидетельство о праве на землю.

- Прежде всего, это защита от мошенников. Так, если документ старый, то преступники могут его подделать. Кроме того, есть и такой момент, как стихийное бедствие – в таком случае при правильном оформлении можно получить компенсацию за имущество. На нее можно рассчитывать при регистрации и в случае изъятия недвижимости для государственных нужд, - сообщил 24 января на пресс-конференции заместитель начальника межмуниципального отдела по Набережным Челнам и Тукаевском району управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Арман Аяпбергенов.

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