Более 100 начинающих аграриев прошли переквалификацию по итогам «Школы фермера» в Татарстане

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В 2021-2022 годах Россельхозбанк в Татарстане реализовал целый комплекс мероприятий по повышению кадрового потенциала АПК. В числе самых успешных проектов – образовательная программа «Школа фермера», направленная на содействие по созданию новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК.

Республика Татарстан трижды приняла участие в реализации данного проекта. Обучение проходило на базе Казанского государственного аграрного университета при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

За два года 104 слушателя «Школы фермера» в Татарстане прошли теоретическую подготовку, изучили правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, познакомились с новейшими агротехнологиями, прошли обучение на ведущих предприятиях отрасли и разработали собственные бизнес-планы по специальностям: «Птицеводство», «Молочно-мясное скотоводство», «Скотоводство», «Коневодство», «Растениеводство».