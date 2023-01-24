Артур Абуталипов официально назначен прокурором Набережных Челнов

Артур Абуталипов начал службу в правоохранительных органах в 1998 году. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Во вторник, 24 января, прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил коллективу прокураторы Набережных Челнов нового руководителя. Им стал старший советник юстиции Артур Абуталипов.

До назначения на новую должность Абуталипов работал прокурором Вахитовского района Казани. В 1998 году окончил КГУ им. Ленина по специальности "юриспруденция". В этого же время начал службу в правоохранительных органах в качестве старшего следователя отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики прокуратуры республики.

В свою очередь предшественник Абуталипова - Дмитрий Ерпелев, возглавит прокуратуру Зеленодольска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

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