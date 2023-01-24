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НовостиОбщество24 января 2023 7:29

На Казань опустился плотный туман видимостью 200-300 метров

Водителям и пешеходам следует быть бдительными на дорогах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Гидрометцентр Татарстана накануне предупреждал казанцев о неблагоприятных погодных условиях.

Гидрометцентр Татарстана накануне предупреждал казанцев о неблагоприятных погодных условиях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 24 января на Казань опустился плотный туман видимостью 200-300 метров. Гидрометцентр Татарстана накануне предупреждал казанцев о неблагоприятных погодных условиях. Во время тумана пешеходам необходимо носить одежду со светоотражающими элементами, а водителям - быть бдительными и не выезжать без надобности на дальние расстояния.

Ранее из-за тумана шесть самолетов, летевших в Казань, были отправлены на запасные аэродромы в Самаре и Ульяновске.

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