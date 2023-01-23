Казанский "Ак Барс" разгромил "Трактор" и сократил отставание от лидера до 2 очков

Теперь в активе "Ак Барса" 68 очков и сократил отставание от лидирующей "Сибири" до двух баллов. Фото: Ак Барс

Хоккеисты "Ак Барса" одержали важную победу в борьбе за высокие места в таблице перед плей-офф. В очередном матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова на выезде обыграли челябинский "Трактор".

Счет в матче на 10 минуте открыл Александр Радулов. Во втором периоде Никита Лямкин и Станислав Галиев довели счет до крупного. В третьей двадцатиминутке Антон Бурдасов сократил разницу в счете, но интригу возродить не удалось. Более того, Василий Токранов забил 4 гол и подвел итог матча - 4:1 в пользу "Ак Барса".

Теперь в активе "Ак Барса" 68 очков и сократил отставание от лидирующей "Сибири" до двух баллов.

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