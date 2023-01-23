В Казани десятки домов, два детсада и гостиница останутся без воды почти на 1,5 дня

Отключение воды запланировано в Московском районе Казани. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани запланировано очередное отключение воды. На сей раз - в Московском районе столицы Татарстана. Так, из-за подключения водопровода по улице Восстания воду отключат в десятках жилых домов, а также в двух детских садах, в детском доме и в одной гостинице. Воды не будет с 23:00 25 января до 9:00 27 января.

В этот период краны пересохнут в домах № 82а, 82б, 84, 86, 86а, 87, 87а, 88, 89, 90, 90а, 90б, 91, 92, 92а, 93, 93а, 98, 99а (детский дом), 100 (все корпуса), 102, 102а, в, г, е, 102 корп.1, 102а корп.1; 104, 104а, г, к, 106, 108, 108а, б, 110, 111, 112, 112а, б, в, 117, 119 (гостиница), 121 по улице Восстания.

Также без воды останутся жители домов № 17а, б, в, 17в корп.2 (детский сад) по улице Окольная, в доме № 37 и в детском саду, расположенном в доме №37а по улице Усманова.

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