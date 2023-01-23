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НовостиОбщество23 января 2023 14:00

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал прокуратуру решительно бороться с фейками о ВС России

Это также касается недостоверной информации об органах государственной власти и призывов к экстремизму
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Минниханов также призвал усилить надзор за содержанием и эксплуатацией убежищ. Фото: Рустем Кадыров, пресс-служба главы Татарстана

Минниханов также призвал усилить надзор за содержанием и эксплуатацией убежищ. Фото: Рустем Кадыров, пресс-служба главы Татарстана

В понедельник, 23 января, глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии прокуратуры республики призвал надзорное ведомство решительно действовать при выявлении фейков, дискредитирующих деятельность Вооруженных Сил России, органов государственной власти, дестабилизирующих правопорядок, общественное спокойствие в регионе, а также при призывах к экстремизму.

Минниханов также отметил, что в связи с проведением специальной операции нужно продолжать усиливать надзор за исполнением законодательства, которое регулирует содержание и эксплуатацию убежищ.

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