Средняя зарплата жителей Нижнекамска в 2022 году составила 61,7 тысячи рублей в месяц

На крупных и средних предприятиях Нижнекамского района зарплата составила в среднем 68,7 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году средняя зарплата жителей Нижнекамска составила 61,7 тысячи рублей в месяц. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил зам руководителя Исполкома Нижнекамского района по вопросам экономики, инвестиций и цифровому развитию Ильназ Мухаметьянов.

По его словам, за год заработная плата нижнекамцев выросла на 12%. Однако в 2023-ом ожидается, что сумма увеличится до 65,5 тысячи рублей.

Кроме того, на крупных и средних предприятиях района зарплата составила в среднем 68,7 тысячи рублей. В 2023 году работники этих предприятий будут получать до 70,4 тысячи рублей.

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