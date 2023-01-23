В Марий Эл создали интерактивную карту опасных мест для детей

Жители республики могут с помощью компьютера или телефона выбрать интересующий район и посмотреть адреса опасных мест.

В Марий Эл создали интерактивную карту с указанием опасных мест для детей. На ней отмечены заброшенные и строящиеся объекты, объекты незавершенного строительства и промышленные зоны со свободным доступом.

Жители республики могут с помощью компьютера или телефона выбрать интересующий район и посмотреть адреса опасных мест. Предполагается, что таким образом можно будет минизировать риски, угрозы жизни и здоровью детей. Карта размещена на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Марий Эл.

Кроме того, об опасном объекте можно сообщить по телефону: 8 (836) 264-17-34 в будние дни с 9.00 до 17.00 или отправить письмо по электронному адресу: up_prr@gov.mari.ru.

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