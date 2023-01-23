В Казани Ассоциация АТП Татарстана отреагировала на жалобы пассажиров автобуса №90

В Ассоциации АТП Татарстана объяснили, что в вечернее время графики движения всех городских автобусов изменяются. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ассоциация АТП Татарстана отреагировала на жалобы пассажиров на работу автобуса №90. Так, по мнению жителей Казани, в вечернее время он не доезжает до конечной остановки "метро Площадь Тукая" и высаживает их на остановке "Кул Гали".

В ассоциации объяснили, что в вечернее время графики движения всех городских автобусов изменяются. Это связано со снижением пассажиропотока. А интервал их движения после 18.00 увеличивается с 15 до 25 минут.

Так, с конечной остановки "Куюки" автобусы, прибывшие в 18.15 и следующий за ним, направляются в парк. Сами казанцы попросили перевозчиков, чтобы они брали пассажиров по маршруту. Однако их предупредили, что общественный транспорт будет ездить только до остановки "Гул Кали".

В связи с этим, каждый сам решает как поступить: быстрее доехать с пересадкой или дождаться автобуса, который следует до остановки "метро Площадь Тукая".

Напомним, с 10 января проезд на общественном транспорте Казани по карте подорожал до 35 рублей. Причина этого - рост цен на дизельное топливо, а также на комплектующие и запасные части машин.

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