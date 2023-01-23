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НовостиПроисшествия23 января 2023 11:05

В Чувашии 11 человек поели суши и попали в больницу с кишечной инфекцией

Кафе, где они питались тут же закрыли
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Инфекцию выявили и у одного работника суши-бара.

Инфекцию выявили и у одного работника суши-бара.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 22 января, в Алатыре 12 человек попали в больницу с кишечной инфекцией. Из них четыре ребенка и восемь взрослых, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор Чувашии.

Как оказалось, 11 из них посещали заведение общественного питания «Sushi bar» по адресу: улица Первомайская, 88. Бактериальную кишечную инфекцию там впоследствии выявили у одного работника.

По результатам лабораторных исследований у всех госпитализированных обнаружили Сальмонеллу. Сейчас состояние больных стабильное. Суши-бар временно закрыли.

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