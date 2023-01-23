В Казани 74-летнюю пенсионерку обманули мошенники и она от обиды покончила с собой

Преступники позвонили по телефону и сообщили женщине, что ее внучка попала в ДТП и ей нужна денежная помощь. Фото: Александр ГЛУЗ

14 ноября под предлогом помочь внучке, которая якобы попала в ДТП, мошенники по телефону выманили у 74-летней пенсионерки из Казани 2000 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули было уже поздно. Она сильно переживала и в январе этого года от обиды покончила с собой.

Всего за 2022 год в Татарстане полиция зарегистрировала 17 993 преступления, совершенные дистанционным способом. И при этом стали возвращаться вроде бы уже всем известные способы обмана, среди которых есть и схема «родственник попал в ДТП». Здесь жертвами мошенников в основном становятся пенсионеры. За год они по таким звонкам передали преступникам около 80 миллионов рублей, сообщили на итоговой коллегии МВД Татарстана.

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