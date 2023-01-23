В Тинчуринском театре прошла презентация книги, посвященной Наки Исанбету

Фото: пресс-служба театра Тинчурина

В фойе Тинчуринского театра прошла презентация книги из серии «Знаменитые личности», посвященной жизни и творчеству известного татарского ученого, драматурга, фольклориста Наки Исанбета (1899-1992).

Встреча под названием «Син сазынны уйнадын» («Ты играла на сазе») была посвящена премьерному показу спектакля по дастану (эпосу) татарского народа «Идегей» режиссера Туфана Имамутдинова. Премьера спектакля состоится в Тинчуринском театре 26-27 января. Постановка посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарии. Кроме того, объявленный Национальным советом (Милли Шура) Всемирного конгресса татар 2023 год Годом национальных дастанов придает историческую и культурологическую значимость и актуальность спектакля «Идегей» в постановке режиссера Туфана Имамутдинова.

По словам главного режиссера театра, он давно вынашивал идею постановки дастана «Идегей». Произведение привлекло внимание режиссера своей национальной, литературной и исторической актуальностью. Народный писатель Республики Татарстан Наки Исанбет является автором реконструированного сводного текста эпоса «Идегей». Ранее Тинчуринский театр не раз обращался к творчеству Наки Исанбета. Так, в разные годы на сцене театра шли постановки «Хужа Насретдин», «Рэйхан» по пьесам писателя, а также «Гамлет» в переводе Наки Исанбета. В текущем театральном сезоне Тинчуринский театр планирует поставить еще один спектакль по пьесе Исанбета «Портфель».

В ходе презентации книги актеры Тинчуринского театра Алмаз Фатхуллин, Лилия Махмутова, Харис Хуснутдинов показали фрагмент из спектакля «Хужа Насретдин». Артем Пискунов прочитал монолог из «Гамлета», а Ильгизар Хасанов прочитал отрывок монолога своего героя из предстоящего спектакля «Идегей». Ведущей мероприятия стала актриса театра Тинчурина Резеда Саляхова. Студенты Казанского театрального училища прочитали стихи Н.Исанбета «Тукай остаз», «Гыйсьян жыры», «Эбүгалисина». Лауреат международных конкурсов, педагог Казанской консерватории Сюмбель Киямова исполнила песню «Син сазынны уйнадын», арию Сусылу из оперы «Түлэк». За праздничное настроение отвечал камерный оркестр театра Тинчурина под руководством Ильяса Камала.

Директор театра Тинчурина, заслуженный работник культуры Фанис Мусагитов и главный режиссер Туфан Имамутдинов поприветствовали зрителей, выразив благодарность зрителей за интерес к жизни и творчеству Наки Исанбета, а также пригласили на премьеру спектакля по дастану «Идегей», которая состоится 26-27 января. Стоит отметить, что в книгу, помимо научных публикаций ученого и оценки его творчества современниками, вошли ранее нигде не опубликованные автобиографические материалы. Научное издание к публикации подготовила кандидат филологических наук Милеуша Хабутдинова. Книга была издана фондом «Жыен» при финансовой поддержке компании «Татнефть».

На презентации также выступили народный поэт Татарстана, лауреат государственной премии им. Г.Тукая, ответственный редактор книги Разиль Валиев, народный артист Татарстана и России Азгар Шакиров, депутат Госсовета Татарстана, народный артист РТ Рамиль Тухватуллин, представитель Всемирного конгресса татар Лейсан Исхакова, профессор КФУ Марсель Бакиров, театровед, ученый Альфат Закирзянов, народный поэт Татарстана, лауреат премии им. Г.Тукая Радиф Гаташ, народный писатель Татарстана, лауреат премии им. Г.Тукая Рабит Батулла, ученыфольклорист Фанзиля Заугарова, руководитель Центра по изучению Золотой Орды и казанских ханств им. М.Усманова института Истории им. Ш. Маржани АН РТ, кандидат исторических наук Ильнур Миргалиев, автор произведения про Наки Исанбета «Жидегэннэн тошкэн нур», писатель Рафис Курбан.

Фото: пресс-служба театра Тинчурина

Кандидат филологических наук, лауреат премии им. Салавата Юлаева, доцент института искусств им. Исмагилова Гульчачак Саламатова поприветствовала всех присутствующих посредством видеообращения.

Руководителем музея театра Тинчурина, заслуженным работником культуры Татарстана Розалией Чабатовой была организована выставка, которая отражает вехи работы драматурга Исанбета с татарскими театрами.