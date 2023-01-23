Матыцин высоко оценил работу Татарстана в спортивной сфере

По мнению Олега Матыцина, Татарстан не боится брать на себя инновационные спортивные проекты. Фото: tatarstan.ru

Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил работу Татарстана в сфере спорта. Об этом он заявил на заседании коллегии Минспорта республики по итогам 2022 года.

По его словам, регион не боится брать на себя инновационные спортивные проекты. Так, в 2022 году в Казани были проведены фиджитал-игры.

Кроме того, Матыцин подчеркнул, что Татарстан является лидером по реализации федеральных спортивных проектов. Показатели по критериям реализации Стратегии физической культуры и спорта до 2030 года выполняются в срок.

Напомним, в феврале 2024 года первые в истории киберспортивные международные "Игры будущего" проведут именно в Казани. Планируется, что в этих соревнованиях примут участие более 1000 киберспортсменов, а за их состязаниями в онлайн-режиме будут наблюдать около 150 миллионов зрителей со всего мира.

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