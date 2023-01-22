В Татарстане в начале недели похолодает до 22 градусов мороза

Порывы ветра от 3 до 8 м/с. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Начало новой недели в Татарстане ознаменуется ухудшением погодя. Так, если на выходных было относительно для данного времени года тепло, то уже в понедельник, 23 января, на территории республики похолодает.

По данным Гидрометцентра РТ, 24 января в Татарстане будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер порывами 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов мороза. При прояснениях до 22 градусов ниже нуля. Днем - от 6 до 11 градусов со знаком "минус".

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