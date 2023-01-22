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НовостиСпорт22 января 2023 13:19

Почти 60% жителей Татарстана регулярно занимаются спортом

Это один из лучших показателей среди всех субъектов РФ
Рината СТРЕБКОВА
К 2030 году в Татарстане рассчитывают, что регулярно заниматься спортом будут 75% жителей республики.

К 2030 году в Татарстане рассчитывают, что регулярно заниматься спортом будут 75% жителей республики.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Татарстане растет интерес к занятиям физкультурой и спортом. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РТ рассказал руководитель ведомства Владимир Леонов. По его словам, регулярно спортом в республике занимаются 57,8% жителей республики.

Как рассказал Леонов, это один из лучших показателей в стране. Татарстан среди всех субъектов РФ по вовлеченности в спорт занимает примерно 6-7 место. При этом, есть шансы улучшить показатели. Так, уже в этом году цифру хотят подтянуть к 60%, а к 2030 году активно и регулярно заниматься спортом должны будут 75% жителей Татарстана.

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