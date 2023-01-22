За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 66 жителей Татарстана

За сутки 37 человек выздоровели после заражения ковидом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 66 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида. 15 заболевших госпитализировали. При этом, 37 человек выздоровели.

Всего с момента начала распространения коронавируса и по данным на 22 января 2023 года в Татарстане зарегистрировали 194617 официально подтвержденных случаев заражения Covid-19.

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