В Йошкар-Оле мужчина до смерти избил знакомого после совместной пьянки

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба следственного комитета Марий Эл.

В Йошкар-Оле после ликвидации пожара в многоквартирном доме обнаружили труп 44-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Марий Эл.

По версии следствия компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире. Между собутыльниками завязался конфликт. Силы оказались не равны. В результате один из мужчин до смерти избил соперника.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Также выясняются причины пожара в квартире, где и произошло убийство.

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