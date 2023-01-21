В День российского студенчества – 2023 в Марий Эл и Йошкар-Оле запретили продавать алкоголь

Розничная продажа спиртного запрещена с 0.00 и до 24.00 25 января. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Учащимся вузов и колледжей Марий Эл и Йошкар-Олы в частности, видимо, не удастся лихо погулять на День российского студенчества – 2023, который отмечается 25 января, то есть в следующую среду. Дело в том, что на этот праздник в республике и ее столице запретили розничную продажу алкоголя – с 0.00 и до 24.00 25 января.

- Нарушителей ждут значительны штрафу, - отметили в администрации Йошкар-Олы

Там напомнили, что, согласно региональному законодательству, продавшим в указанный период времени алкоголь грозит:

- Должностным лицам штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;

- Юридическим лицам штраф от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

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