В Казани сотрудники ДПС задержали водителя из Санкт-Петербурга с 18 килограммами наркотиков

Мужчину задержали и заключили под стражу. Фото: Мэрия Казани

Сотрудники ГИБДД Казани задержали водителя с крупной партией наркотиков. Все произошло на стационарном посту полиции «Малиновка». Там автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль «Тойота Фортунер». За рулем находился 40-летний житель Санкт-Петербурга.

Автоинспекторы осмотрели машину и обнаружили под обшивкой передних и задних сидений 18 упаковок с веществом растительного происхождения. Содержимое пакетов отправили на экспертизу, которая показала, что мужчина вез более 18 килограммов гашиша.

Подозреваемый рассказал, что в октябре прошлого года устроился на работу в нелегальный интернет-магазин перевозчиком. Ему дали задание перевезти товар из Ленинградской области в Уфу. По данному факту возбудили уголовное дело. Водителя заключили под стражу.

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