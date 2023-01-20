В Чувашии построят современную трассу для занятия лыжероллерами

Работы по строительству объекта начнутся уже в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии планируют построить современную лыжероллерную трассу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. Ожидается, что трассу откроют уже в 2024 году. Работы, при этом, начнутся уже в этом году.

На строительство и организацию четырехкилометрового лыжероллерного комплекса потратят 730 миллионов рублей. Находиться спортивный объект будет в республиканской Спортивной школе олимпийского резерва №2.

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