В Татарстане будут судить бывшего директора Нижне-Камского водохранилища за мошенничество

Экс-директору и его знакомому предстоит выслушать приговор суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане будут судить 57-летнего бывшего директора ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» и его 63-летнего знакомого. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, их обвиняют в мошенничестве.

По данным ведомства, в 2018 году один из обвиняемых создал ООО. Именно эта организация оказалась победителем конкурса на подрядные работы по ремонту оборудования водохранилища на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Вопреки требованию договора, организация приступила к работам и выполнила часть из них на сумму в 320 тысяч рублей. Несмотря на это, директор подписал необходимые документы, где были явно завышены расценки затрат и объемов работ.

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