В Казани может появиться музей просветителя Галимджана Баруди

Музей должен появиться на территории медресе «Мухаммадия», которое основал как раз Баруди Фото: Мэрия Казани

В Казани может появиться музей татарского богослова и просветителя Галимджана Баруди. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ РТ. Накануне на совещании обсудили организационные вопросы.

Участники встречи высказали предложения по созданию проекта музея, составлению тематической экспозиции, подбору материалов, привлечению посетителей.

Музей должен появиться на территории медресе «Мухаммадия», которое основал как раз Баруди. Сейчас тщательным образом выбирается место под музей.

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