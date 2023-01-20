В январе жители Казани забывали в автобусах паспорта, мобильники и даже лыжи

Всего с начала года в общественном транспорте забыли 50 вещей. Фото: Алина НИЗАМОВА

Жители Казани с начала января забыли в городских автобусов сразу 50 вещей. Такие данные озвучили в Ассоциации АТП РТ. Отмечается, что все оставленные в салоне общественного транспорта вещи были благополучно возвращены из владельцам.

Как сообщили в Ассоциации АТП РТ, чаще всего жители оставляли паспорта, мобильные телефоны и даже лыжи. Были и необычные находки, например, вратарские перчатки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram