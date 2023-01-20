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НовостиОбщество20 января 2023 14:26

В Казани намерены обновить входную группу парка имени Горького

В настоящее время вход в парк не безопасен
Рината СТРЕБКОВА
Эскиз парка. Фото: Институт развития городов Татарстана.

Эскиз парка. Фото: Институт развития городов Татарстана.

В Казани намерены обновить входную группу парка имени Горького. Работы по реконструкции намерены начать уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития городов Татарстана.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время вход в парк нельзя назвать безопасным. Дело в том, чтобы пройти в парк необходимо преодолеть парковку, где часто ездят машины. Кроме того, там нет возможности летом спастись от жаркого солнца.

Территорию намерены озеленить, что позволит людям находиться в тени. Также планируется несколько реструктурировать пространство и перераспределить пешеходный поток.

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