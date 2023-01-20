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НовостиОбщество20 января 2023 13:36

Младший сын Минтимера Шаймиева передал долю в семейной нефтяной компании брату

Он владел 40% от уставного капитала
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Семья Шаймиевых владеет "Малыми нефтяными компаниями Татарстана".

Семья Шаймиевых владеет "Малыми нефтяными компаниями Татарстана".

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Радик Шаймиев, младший сын Минтимера Шаймиева, полностью передал долю в ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" брату Айрату Шаймиеву. Об этом свидетельствуют данные из госреестра.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, в распоряжении Радика находились 40% от уставного капитала компании. В четверг, 19 января, он вышел из числа собственников нефтяной компании. При этом доля Айрата в предприятии выросла с 30% до 70%. Оставшаяся доля в размере 30% по-прежнему принадлежит сыну Айрата Шаймиева Тимуру.

"Малые нефтяные компании Татарстана" были основаны в 2021 году. Предприятие обслуживает Сунчелеевское, Западно-Бурейкинское, Агбязовское, Актанышское и Нуркеевское месторождения в республике.

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