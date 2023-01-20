Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина заявила об опасности кори и мышиной лихорадки

В России выявили четыре очага кори, несколько из которых располагаются вблизи Татарстана. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане распространение коронавируса уже не несет серьезной угрозы, однако теперь опасность представляют корь и мышиная лихорадка. Об этом рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

По ее словам, количество зараженных коронавирусом пока большое, но инфекция уже протекает в более легкой форме. Опасение у врачей теперь вызывает корь. В России выявили четыре очага этой инфекции, некоторые из них располагаются вблизи Татарстана.

Кроме того, в 2022 году в республике почти в 4 раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой. Татарстан является природным очагом этого заболевания. По мнению Патяшиной, на 2023 год прогноз также неутешительный.

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