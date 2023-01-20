Вместе с тем на участке трассы от деревни Озерки до деревни Коропулиха введены временные ограничения на проезд автобусов. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл

В пятницу, 20 января, в Марий Эл открыли движение от Йошкар-Олы до деревни Озерки по трассе Р-177 "Поветлужье". По ней могут проехать все виды транспорта, отмечает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Вместе с тем на участке трассы от деревни Озерки Горномарийского района до деревни Коропулиха Юринского района республики введены временные ограничения на проезд автобусов.

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