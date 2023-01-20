В Чувашии в ДТП грузовика с «Лексусом» пострадали пять человек

Грузовик врезался в зад идущей перед ним иномарки. Фото: ГИБДД Чувашии

В эту пятницу, около 10.30 в Чебоксарском районе в районе дорожного кольца «Кугеси» произошло ДТП с пятью пострадавшими. Столкнулись грузовика «КАМАЗ» и легковой автомобиль «Лексус», сообщает ГИБДД Чувашии.

- По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что один из водителей не соблюдал безопасную дистанцию, - отметили в ведомстве.

В результате аварии пострадали водитель «Лексуса», а также четверо его пассажиров, в том числе трое детей. Все они с различными травмами с места ДТП были доставлены в ближайшую больницу.

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