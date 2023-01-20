"ЮВТ Аэро" из Татарстана присоединится к просьбе "Аэрофлота" модернизировать Ту-214

К 2025 году компании "ЮВТ Аэро" поставят шесть самолетов Ту-214. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татарстанская авиакомпания "ЮВТ Аэро" присоединится к просьбе "Аэрофлота" модернизировать Ту-214.

В 2024 году "ЮВТ Аэро" получит четыре самолета Ту-214, а в 2025 году - еще два воздушных судна, которые будут комплектоваться тремя членами экипажа. Однако в перспективе авиакомпания планирует присоединится к просьбам "Аэрофлота", чтобы конструкторы переделали самолеты Ту-214 под двухчленный экипаж, рассказал РБК гендиректор "ЮВТ Аэро" Петр Трубаев.

Напомним, до 2030 года Казанский авиационный завод должен собрать для "Аэрофлота" 40 самолетов Ту-214. Ранее в Правительстве Татарстана посчитали, что вполне реально выпускать в Казани по 20 таких лайнеров в год.

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