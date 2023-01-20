ВТБ в Татарстане провел первую сделку по обновленным условиям государственной программы «Семейной ипотеки»

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Семья сотрудника Казанского порохового завода с двумя детьми приобрела однокомнатную квартиру в жилом комплексе в Зеленодольске. Сумма кредита составила почти 3 млн рублей.

С января согласно модернизированным условиям семейной ипотеки кредит на жилье в новостройке по сниженной ставке стал доступен клиентам с двумя детьми до 18 лет.

Льготные условия доступны при приобретении первичной недвижимости и не распространяются на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Помимо семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, воспользоваться условиями «семейной ипотеки» могут и клиенты с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, а также семьи, усыновившие ребенка или воспитывающие ребенка-инвалида.

- Льготные ипотечные программы остаются ключевыми инструментами поддержки семей, в том числе – и многодетных. Они позволяют нашим клиентам приобретать новое жилье на более выгодных и комфортных по ценовым параметрам условиях. По итогам 2022 года доля выдач по госпрограммам в Татарстане выросла на 15 п.п. и превысила 40% в общем объеме наших ипотечных продаж. С обновлением условий семейная ипотека стала доступной еще большему числу татарстанских заемщиков, которые с помощью льготных займов смогут решить квартирный вопрос с меньшей финансовой нагрузкой, – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина.