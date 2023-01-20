Ильдара Маликова назначили прокурором Авиастроительного района Казани

3 января Маликову исполнилось ровно 50 лет. Фото: прокуратура Татарстана

Согласно приказу Генпрокурора РФ, старший советник юстиции Ильдар Маликов был назначен прокурором Авиастроительного района Казани.

- Его предшественник - Александр Микеркин, возглавил прокуратуру Ютазинского района, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В эту пятницу, 20 января, Маликова официально представили коллективу прокуратуры Авиастроительного района Казани. Известно, что в начале января ему исполнилось ровно 50 лет. На службу он поступил в 1995 году, до последнего момента занимал должность прокурора Дрожжановкого района Татарстана.

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