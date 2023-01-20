В Казани мюзикл «Абугалисина» студии «Апуш» на большой сцене посмотрели более 400 зрителей

Фото: мэрия Казани

Детская татарская театральная студия «Апуш» представила свою первую творческую работу. Там на основе произведения Каюма Насыри «Абугалисина» создали мюзикл. Такое было сделано впервые. Постановка сразу вышла на большую сцену и ее за короткое время посмотрели уже более 400 зрителей.

Музыку к спектаклю написал Зульфат Валиуллин, стихи к песням сочинила Гелюса Батталова, автор инсценировки – Айгуль Ахметгалиева, сценограф, художник – Анна Новикова, звукорежиссер – Ильяс Файзрахманов, художник по свету – Дмитрий Солопов. Костюмы, сценическое и музыкальное оформление – все создавалось с нуля.

- Наличие определенной харизмы – одно из требований, чтобы попасть в студию. Важно иметь и свое личное желание для посещения занятий. В студии мы занимаемся достаточно много: 3-4 раза в неделю. Поэтому эта деятельность требует усердия и терпения. А перед премьерой спектакля воспитанники возвращаются домой лишь поспать. Мы поставили перед собой цель: выпускать спектакль раз в полгода. Самый сложный вопрос – подбор репертуара, так как пьес для детей практически нет. Поскольку студия «Апуш» в КЦ «Чулпан» работает в музыкальном направлении, мы искали музыкальное произведение. Кроме того, это произведение Каюма Насыри присутствует и в школьной программе. Мы решили, что секреты «Абугалисины» должны знать и современные дети, – отметила руководитель студии, режиссер спектакля Алия Файзрахманова.