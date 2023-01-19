В Татарстане возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на 180 миллионов рублей

Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Татарстане возбудили уголовное дело о неуплате налогов на крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Полицейские установили, что руководство общества с ограниченной ответственностью вносили в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях ООО с несколькими контрагентами. В результате они уклонились от уплаты налогов на общую сумму в 180 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего. Как отметили в пресс-службе МВД Татарстана, максимальное наказание, которое могут вынести злоумышленникам, лишение свободы на срок до шести лет.

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