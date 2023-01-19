В Чебоксарах водитель "Ауди" сбил 9-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП

В минувшем году водитель пять раз привлекался к административной ответственности из-за нарушения ПДД

В Чебоксарах 9-летняя девочка попала под колеса "Ауди". Видео инцидента опубликовали в соцсетях. На записи видно, что школьница переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В какой-то момент появляется иномарка и сбивает девочку с ног. Водитель, при этом, не остановился, а скрылся с места ДТП.

Впрочем, полицейские смогли оперативно вычислить злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Чебоксар. В минувшем году он пять раз привлекался к административной ответственности из-за нарушения ПДД. Решается вопрос о привлечении его к ответственности за оставление места ДТП.

Что касается пострадавшей школьницы, то с места аварии ее доставили в больницу. Впрочем, причин для беспокойства нет. Никаких серьезных повреждений и даже ушибов у школьницы не нашли.

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