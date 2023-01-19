В Казани после конфликта с пассажиркой водителю автобуса потребовалась консультация психолога

Как утверждают в Ассоциации АТП РТ, пассажиры часто провоцируют водителей на конфликт. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В казанских соцсетях накануне появилось видео, на котором записан конфликт между водителем автобуса №28а и пассажиркой. Отмечается, что женщина решила оплатить проезд картой, но оплата не прошла. При этом, повторно прикладывать карту к терминалу она отказалась.

Как рассказали в Ассоциации АТП Татарстана, маршрут №28а один из немногих в Казани работает без кондукторов. Для оплаты проезда в салоне установлены два валидатора, через которые можно оплатить проезд картой. При этом, бывают случаи, когда техника срабатывает не сразу.

При этом, пассажиры зачастую не хотят ждать, а начинают срываться на водителя. Есть пассажиры, которые специально провоцируют водителя и записывают провокационные видео.

В случае на видео, по слов водителя, женщина, которая записала видео ездит с ним уже четвертной день, дожидается именно его автобус и устраивает конфликтную ситуацию.

В Ассоциации АТП РТ поведение водителя назвали неприемлемым, но и отметили, что он просто сорвался из-за провокации. В результате водителя направят на консультацию к психологу.

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